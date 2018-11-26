الزورق “تليل” والقاطرة “تايجر” تنقذان 113 مهاجرا قرب صبراتة

قال الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم، الاثنين، إن حرس السواحل أنقذوا 113 مهاجر غير قانوني في عملية مشتركة بين حرس السواحل القطاع الغربي نقطة مصفاة الزاوية (الزورق تليل) والقاطرة (تايجر) التابعة لمنصة حقل صبراتة.

وأوضح قاسم في تصريح للرائد، أن من بين المهاجرين الذين أنقذوا رجلا وامرأتين ليبيين، و17 امرأة، و4 أطفال أغلبهم من الجنسية السودانية والنيجيرية، كانوا على متن قارب مطاطي، مضيفا أن عملية الإنقاذ كانت على بعد (47) ميلا شمال طرابلس في منطقة بحر السلام قرب منصة حقل صبراتة.

وأشار إلى أن الزورق (تليل) التقى مع القاطرة (تايجر) في عرض البحر، وجرى استلام المهاجرين غير القانونيين من القاطرة، والتوجه بهم إلى ميناء مصفاة الزاوية نقطة حرس السواحل.

يشار إلى أن المهاجرين سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء النصر.

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