حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في طرابلس

انطلقت أمس الأحد فعاليات حملة 16 يوماً، لمناهضة العنف ضد المرأة بدعوة من منظمة البيان للمرأة والطفل في طرابلس .
وقالت رئيسة المنظمة عفاف الوال لقناة ليبيا أن الهدف من هذه الحملة منهاضة العنف ضد المرأة ، وتعريف العنف بالمفهوم الصحيح وأنواعه وأشكاله .
و أشارت إلى أن الحملة ستتطرق من خلال فعاليالتها متعددة الأماكن الى كيفية صيانة المرأة نفسها من العنف .
من جهتها، قالت منسقة برنامج العنف بصندوق الأمم المتحدة للسكان لارا شليلا أن الصندوق يدعم مثل تلك النشاطات مع مراعاة احترام ثقافة كل بلد .
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