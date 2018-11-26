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حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في طرابلس

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت أمس الأحد فعاليات حملة 16 يوماً، لمناهضة العنف ضد المرأة بدعوة من منظمة البيان للمرأة والطفل في طرابلس .

وقالت رئيسة المنظمة عفاف الوال لقناة ليبيا أن الهدف من هذه الحملة منهاضة العنف ضد المرأة ، وتعريف العنف بالمفهوم الصحيح وأنواعه وأشكاله .

و أشارت إلى أن الحملة ستتطرق من خلال فعاليالتها متعددة الأماكن الى كيفية صيانة المرأة نفسها من العنف .

من جهتها، قالت منسقة برنامج العنف بصندوق الأمم المتحدة للسكان لارا شليلا أن الصندوق يدعم مثل تلك النشاطات مع مراعاة احترام ثقافة كل بلد .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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