البرلمان يجرى تعديل دستوري عاشر ويعدل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات

ليبيا – كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الاثنين عن إقرار المجلس في جلسته اليوم تعديلاً دستورياً عاشراً ، مبيناً بأن التعديل يتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور بحيث تقسم ليبيا إلى 3 دوائر .

بليحق أوضح بحسب المركز الاعلامي بمجلس النواب بأن تحصين المادة السادسة يتضمن ضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة خمسين زائد واحد في كل إقليم بالاضافة غلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد.

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وعدل أعضاء مجلس النواب بحسب بليحق في تعديلهم الدستوري الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات ليصبح المجلس الرئاسي بدل 9 أعضاء يتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي .

يشار إلى أن مجلس النواب قد إستأنف جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني أحميد حومة وافتتحت الجلسة بالترحم على شهداء الهجوم الإرهابي على مركز شرطة تازربو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية