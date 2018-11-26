عاجل .. المتحدّث الرسمي باسم مجلس النواب: مجلس النّواب يقرّ في جلسته اليوم تعديلاً دستورياً جديداً

طبرق 26 نوفمبر 2018 (وال) – صرّح المتحدّث الرّسمي باسم مجلس النّواب السّيد عبدالله بليحق أن مجلس النواب يقرّ في جلسته اليوم تعديلاً دستورياً جديداً وهو العاشر من نوعه.

وأضاف “بليحق” أن التعديل الدستوري يشمل تحصين المادة السّادسة من قانون الاستفتاء على الدّستور.

وتابع بليحق أن المادة السّادسة من مشروع قانون الاستفتاء، تضمّنت تقسيم الدّوائر الانتخابية على الاستفتاء لثلاث دوائر (برقة – طرابلس – فزان).

وذكر أنّ الدّوائر تستفتي كلّ واحدة على حدى، ولابدّ من موافقة ثلثي مواطني ليبيا لتمرير الدستور و (خمسين زايد واحد) لكلّ إقليم.

وأشار المتحدّث الرّسمي إلى أن مجلس النّواب يدرس تعديل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي. (وال – طبرق) ا م / هــ ع

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