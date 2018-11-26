لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري تشدد على ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا

شددت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري برئاسة النائب أحمد رسلان، على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ووضع دستور منضبط.

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، على ضرورة إعادة بناء الجيش الليبي وتوحيد المؤسسة العسكرية، مبينة بأن الأمن القومي المصري يبدأ من ليبيا.

وطالبت اللجنة، بضرورة العمل على بناء ليبيا موحدة وعودتها إلى الصف العربي كأحد ركائز الأمة العربية، على أن تلتزم الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار، ووضع وتنفيذ الترتيبات الأمنية التي تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار.

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