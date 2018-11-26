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نواب مصريون: الأمن القومي لمصر يبدأ من ليبيا

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت لجنة الشئون العربية في مجلس النواب المصري، على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وإعادة بناء الجيش الليبي مشيرة إلى أن الأمن القومي لمصر يبدأ من ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة أحمد أباظة، وكيل اللجنة وبحضور السفير محمد أبوبكر، مساعد وزير الخارجية لشئون ليبيا، لمناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وتطرق أعضاء اللجنة إلى نتائج مؤتمر باليرمو إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الجارية على الملف الليبي، وطالبت اللجنة بجعل العمل على بناء ليبيا موحدة واستعادتها لمكانتها كإحدى ركائز الأمة العربية أولوية قصوى، مع تأكيدهم على ضرورة التزام الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار ووضع نهاية للنزاعات والصراعات المسلحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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