النواب يقر التعديل الدستوري من قانون الاستفتاء

أقر مجلس النواب خلال جلسته الرسمية مساء اليوم الإثنين التعديل الدستوري المتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا.

ويقضي التعديل بتقسيم ليبيا إلى 3 دوائر إقليمية، فيما يشترط تمرير مشروع الدستور الحصول على نسبة 50 + 1 في نطاق كل إقليم، أي ما يشكل ثلثي الشعب على مستوى البلاد بالكامل.

ونقلاً عن الموقع الرسمي لمجلس النواب الإلكتروني، فإن التعديل أقر اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

والجدير بالذكر، أن المتحدث الرسمي لمجلس النواب لم يذكر عدد الحضور من النواب، كما لم يشر موقع المجلس إلى نصاب الحاضرين، ومعروف أن تعديل الإعلان الدستوري يحتاج لأغلبية موصوفة.

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