الطرابلسي يمتثل لقرار السراج ويتعهد بتسليم معسكر 7 إبريل خلال 72 ساعة

ليبيا – أكد آمر جهاز الامن العام والتمركزات الامنية الرائد عماد الطرابلس اليوم الاثنين إلتزامه بقرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي وصفه بـ”القائد الاعلى” بشأن تسليم معسكر 7 ابريل إلى صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي .

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الطرابلس أوضح في خطاب موجه إلى مدير إدارة القوة والدعم بانه سيعيد تمركز قوته بكامل افرادها وآلياتها من معسكر 7 ابريل إلى معسكر السد بئر عياد خلال 72 ساعة من تاريخ اليوم ، مطالباً إدارة قوته التنفيذ ولالتقيد بالتعليمات الواردة إليها بالخصوص.

كما أعطى الطرابلس في خطاب آخر موجه لعضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا العلم بانه استجابةً لقرار السراج فانه سينسحب من المعسكر خلال 72 ساعو من تاريخ اليوم .

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