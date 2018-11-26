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بلدي سوق الجمعة ينفذ دورات لمكافحة العنف في المدارس

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال مسؤول التواصل والإعلام ببلدية سوق الجمعة، إسلام البهيليل، الاثنين، إن مراقبة التعليم بالبلدية تقيم دورات للمعلمين في مجال مكافحة العنف ضد التلاميذ؛ للحد من تفشي استخدام العنف.

وأوضح البهيليل، في تصريح للرائد، أن الدورات تقام برعاية منظمة التغيير السلمي، ويجري تنفيذ5 دورات للمعلمين في مجال مكافحة العنف ضد التلميذ في المدارس، مضيفا أن هذه الدورات تنفذ خلال شهري نوفمبر وديسمبر بمدارس البلدية.

يشار إلى أن وزارة التعليم في حكومة الوفاق أصدرت قرارا منع بموجبه ضرب التلاميذ والطلاب من قبل هيئة التدريس في جميع مراحل التعليم .

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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  • يجب تحويل بعض المعلمين والمعلمات لأخصائيين نفسيين , في اتقان جذب انتباه الطالب في اثناء التدريس والسيطرة على حواسه فترة ساعة الحصة وتوفير جو دراسي لفهم وأستيعاب الدرس ,
    توجد دراسة أتبتث أن الطالب البطئ الفهم إذا فهم الدرس وشارك في الحصة المدرسية , لايحتاج أكثر من نصف ساعة في نهاية العام لأجتياز أمتحان مماثل في الذي شارك فيه داخل الحصة حيث المشاركة تجعل ذاكرة الطالب تخزن النشاط في العقل ليقوم بنشاط مماثل وهو كتمرين العضلات الجسم كلما زادت المشاركة في الحصة يزيد ذكاء الطالب حتى لو كان ضعيف.

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