بلدي سوق الجمعة ينفذ دورات لمكافحة العنف في المدارس

قال مسؤول التواصل والإعلام ببلدية سوق الجمعة، إسلام البهيليل، الاثنين، إن مراقبة التعليم بالبلدية تقيم دورات للمعلمين في مجال مكافحة العنف ضد التلاميذ؛ للحد من تفشي استخدام العنف.

وأوضح البهيليل، في تصريح للرائد، أن الدورات تقام برعاية منظمة التغيير السلمي، ويجري تنفيذ5 دورات للمعلمين في مجال مكافحة العنف ضد التلميذ في المدارس، مضيفا أن هذه الدورات تنفذ خلال شهري نوفمبر وديسمبر بمدارس البلدية.

يشار إلى أن وزارة التعليم في حكومة الوفاق أصدرت قرارا منع بموجبه ضرب التلاميذ والطلاب من قبل هيئة التدريس في جميع مراحل التعليم .

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