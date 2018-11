السراج يستعرض مع الجويلي الترتيبات الأمنية داخل العاصمة طرابلس

التقى اليوم الإثنين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

حيث ناقش اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني بالمنطقة الغربية.

كما تم استعراض الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة طرابلس ودور ومهام المناطق العسكرية في إجراءات تنفيذها.

هذا وتطرق الاجتماع إلى جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي يجب أن تتم وفقاً للمبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية.

