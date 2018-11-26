المؤقتة تعفي وكيل مساعد لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل من مهامها

قرنادة-العنوان

أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، قرار يقضي بإعفاء، السيدة سحر عربي بانون، من مهام وكيل مساعد لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل.

وكان قرار الإعفاء رقم (123) لسنة 2018 والذي اطلعت العنوان على نسخة منه، قد صدر يوم 19 نوفمبر2018.

وطالب القرار الجهات المعنية بالتنفيذ والعمل به من تاريخ صدوره.

وبالخصوص وجه مدير الإدارة القانونية بديوان رئاسة مجلس الوزراء رسالة رسمية إلى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء يبلغهم خلالها بقرار رئيس الحكومة بشأن الإعفاء.



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