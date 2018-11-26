الشويهدي: العمل جار على إرجاع المياه إلى طرابلس

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي توفيق الشويهدي، إن فرق تشغيل محطات اضخ آبار الحقلين الشرقي والغربي تعمل على تعبئة المسار الأوسط الذي يغذي مدينة طرابلس، والمناطق المحيطة بها تدريجيا.

وأوضح الشويهدي في تصريح للرائد، أن فرق التشغيل والصيانة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة باشرت منذ الصباح أعمالها للبدء في عمليات التشغيل لمحطات الضخ للحقلين الشرقي والغربي بعد عودة التيار الكهربائي إلى محطات الضخ لحقول آبار منظومة الحساونه سهل الجفارة.

وأرجع الشويهدي انقطاع المياه عن طرابلس إلى حدوث هزة كهربائية بالمنطقة الجنوبية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حقول آبار الحساونة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت، في تصريح للرائد اليوم، إخلاء مسئوليتها عن انقطاع الكهرباء عن حقول الآبار بالمنطقة الجنوبية.

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