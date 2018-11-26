وزير تعليم الوفاق يتابع احتياجات المؤسسات التعليمية في تاورغاء

وصل وزير التعليم لمفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، مطار مصراتة وسط استقبال واسع من شخصيات بالسلطات التشريعية والأمنية والإدارية والقيادات التربوية والتعليمية بالمدينة.

وتأتي زيارة الوزير التفقدية لمدينة تاورغاء، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدينة والوقوف على احتياجات المؤسسات التعليمية لاسيما المؤسسات التي تحتاج أعمال صيانة شاملة وعاجلة.

الجدير بالذكر، كان في استقبال الوزير لدى وصوله، النائب بمجلس النواب “أبوالقاسم قزيط”، ورئيس جامعة مصراتة الدكتور فرج أبو شعالة، إلى جانب مراقب التعليم ببلدية “اسماعيل اعبيد”.

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