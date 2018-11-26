الغصري: توحيد المؤسسة العسكرية وإختيار قيادات للجيش أصبح طلباً ملحاً لجميع الضباط

ليبيا – أكد الناطق باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص العميد محمد الغصري على أن إعلان تنظيم”داعش” مسؤوليته عن هجوم تازربو وتبنيه للعملية يضع العديد من علامات الإستفهام بأن “داعش” ليس من قام بالعمل بل هي تنظيمات أخرى بهدف إضعاف تازربو وسبها والمنطقة الجنوبية لتكون منطقة ضعيفة ومن السهل الدخول لها.

الغصري إعتبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”حوار المساء” الذي يذاع على قناة”التناصح” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن الوضع في الجنوب ومعاناة المواطن دليل على عدم وجود أي قوات تسيطر على المنطقة الجنوبية والإفتقار لأي دعم موجه لأهالي تازربو أو لتلك المناطق التي تعاني من ويلات التنظيمات الإرهابية.

وقال إنه لا يستطيع أحد إعتبار المنطقة الجنوبية تحت سيطرة قوات الكرامة أو الرئاسي بل هي مكان للتنظيمات الإرهابية المتعددة كداعش والقوات المتمردة من الجنوب، مؤكداً على عدم إستطاعة أي جهة القول أنها تسيطر على الجنوب أو لديها الإمكانية للرد ومهاجمة أي قوة.

وإستطرد حديثه مشدداً على “ضرورة أن يكون العمل جاد لتوحيد المؤسسة العسكرية وعلى الضباط أن يكونوا كلمة واحدة لحماية ليبيا بالكامل، التقسيمات الإدارية للمناطق العسكرية من الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية هذا ما هو مطلوب دعم المناطق العسكرية لتبسط سيطرتها على الجنوب البنيان المرصوص قامت بعمل كبير في تحرير سرت والآن الدواعش مجموعات بسيطة وليست بالكبيرة”.

الغصري يرى أن الجنوب يعاني الآن من وجود قوات متمردة من الدول الأفريقية والعدل والمساواة و القوات التشادية بدليل ما حدث في مدينة زلة منذ ما يقارب الشهر تقريباً، داعياً كناطق إعلامي للبنيان المرصوص وضابط في الجيش لتوحيد المؤسسة العسكرية وإختيار قيادات للجيش بإعتباره أصبح مطلباً ملحاً لجميع الضباط.

وأبدى ترحيبه لتوحيد المؤسسة العسكرية من أي جانب كان على أن يكون هناك نتائج ملموسة لذلك، منوهاً إلى عدم إستطاعة أي جهة فرض شروط محددة عليهم فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية.

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