عبد الجليل يتابع سير العملية التعليمية بمدينة تاورغاء

وصل وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل والوفد المرافق له الاثنين إلى مدينة تاورغاء الاثنين.

والتقى عبد الجليل رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك” ومراقب التعليم محمد العماري وعدد من القائمين على العملية التعليمية والتربوية بالمدينة.

هذا وتأتي زيارة الوزير التفقدية لمدينة تاورغاء في إطار متابعة سير العملية التعليمية بالمدينة والوقوف على إحتياجات المؤسسات التعليمية لاسيما المؤسسات التي تحتاج أعمال صيانة شاملة وعاجلة.

