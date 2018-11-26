باشاغا يبحث المواضيع المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

بحث وزير الداخلية فتحي باشاغا، الاثنين، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا “سلطان حاجيف”، ومدير المشروع المشترك للشرطة والأمن “محمد القصاري” المواضيع المشتركة التي تخدم مصالح الطرفين.

وقال حاجيف، إن دور البرنامج الإنمائي في تقديم الدعم للوزارة يتمثل في المشورة والدعم المادي والمعنوي لكل أعضاء الأمن والشرطة وتهيئة الوضع المناسب لتأدية عملهم على أكفأ وجه، مثمنا القرارات التي اتخدها الوزير بإنشاء مكتب لحقوق الانسان والطفل والمرأة.

ومن جهته أكد باشاغا استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع البرنامج الإنمائي بكافة الأصعدة، وتحديدا الجانب الأمني منها.

يشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا قدم الجمعة الماضية 50 مليون يورو لـ 24 بلدية في ليبيا؛ لمساعدتها في توصيل الخدمات للمواطنين.

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