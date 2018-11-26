صحة الوفاق تطلق تطبيق ذكي ومنظومة ربط الكترونية بين أقسام الصحة

من المقرر أن يطلق قسم القطاع الخاص التابع لإدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق تطبيقا الكترونيا يمكن المواطن من الوصول إلى أقرب عيادة أو صيدلية أو مختبر داخل منطقته عبر الهواتف الذكية.

وقالت الوزارة في بيان لها أن قسم القطاع الخاص، باشر العمل على منظومة تربط أقسام القطاع الخاص التابع للشؤون الطبية في الوزارة بالقسم الرئيسي والأقسام التابعة لإدارات الخدمات الصحية بكل مناطق ليبيا .

وقال رئيس قسم القطاع الخاص”أيمن الصيد”، أن القسم سيمنح عبر المنظومة الالكترونية مباشرة أذونات مزاولة النشاط للجهات المتقدمة بطلبات التسجيل لدى القطاع الخاص؛ بعد التأكد من استيفاء البيانات المرسلة عن طريق رؤساء أقسام القطاع الخاص بالمناطق.

وسيتم من خلال المنظومة الإلكترونية، تصنيف الأنشطة الصحية الخاصة؛ بالاعتماد على مؤشر احترافية الموارد البشرية ومستوى العلاج وجودة الخدمات المقدّمة ومكان تقديم الخدمة بناءً على الحملات التفتيشية التي ينفذها القسم.

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