بدأت بلدية سرت، اليوم الإثنين، في صيانة مدرسة شهداء تاقرفت، بعد تعرضها لأضرار جسيمة أثناء معارك تحرير سرت من تنظيم داعش الإرهابي.

وحضر الحملة، مراقب التعليم سرت، مفتاح عبد الكافي ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس عمر السوداني ومنسق مشروع الأمم المتحدة الإنمائي في سرت الدكتور القذافي البطي ومدير مدرسة شهداء تاقرفت بنينة الغزالي.

