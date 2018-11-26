صنع الله يتابع آخر تطورات مشروعي المركز النفطي للصيانة و مباني الوطنية للنفط في بنغازي

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أوضاع مشروعي المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية بالمنطقة الحرة بالمريسة في بنغازي، ومشروع إنشاء مباني المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي ، باجتماع عقده بحضور رئيسي فريقي المشروعين فتحي سعيد و يوسف عبد الهادي.

وتقرر خلال الاجتماع المقرّر أن يعهد إلى المركز النفطي للصيانة والخدمات الفنية في بنغازي بمسؤولية الاشراف على معدات وأجهزة قطاع النفط واحتياجات البنية التحتية، كما سيشكل هذا المركز جزءا من الاستراتيجية المتوخاة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الكفاءة وتنمية القدرات التقنية وتخفيض التكاليف.

حيث سيركز المركز على إصلاح المعدات الدوارة والمعدات الأساسية الثابتة وصيانتها، إضافة إلى توفير الخدمات والأنشطة التكميلية، مثل عمليات التفتيش والمصادقة ومعايرة أدوات القياس والتدريب على الخدمات التقنية. كما سيقوم المركز بتيسير عمليات الإنتاج والتصنيع والحفر، والمساهمة في التخفيض من قيمة التكاليف والحدّ من خسائر الانتاج، وذلك من خلال القيام بأعمال صيانة من قبله كشركة محلية.

وبالتالي، سيساعد المركز في توطين قدرات تكنولوجية متقدمة في ليبيا، وتوفير فرص عمل جديدة وتطوير المزيد من آفاق التدريب والتطوير العملي ، حيث أنه من المتوقع أن يجذب موقع المركز المتخصص أعمالا في قطاعات مماثلة في البلدان المجاورة؛ مساهما بذلك في بعث مشاريع التنمية المستدامة وجذب الاستثمار ورأس المال الاجنبي، وكذلك تشجيع النمو في قطاعات النقل والسياحة والقطاع المصرفي.

وسيتضمن المشروع إجمالا أيقونة معمارية رائعة كمحور رئيسي، ويتألف من مجمع إداري متكامل يشمل مكاتب المؤسسة ومصرف ليبيا المركزي ومركز مؤتمرات متكامل ومهبط طائرات هليكوبتر وفندق خمس نجوم ومبنى لشركة البريقة لتسويق النفط ومبني استثماري للشركات النفطية العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا