 إنقاذ 140 مهاجر غير شرعي في عمليتين منفصلتين غرب ليبيا

أعلنت القوات البحرية الليبية، أمس الأحد، إنقاذ 113 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 47 ميلا شمال سواحل طرابلس في منطقة بحر السلام بالقرب من منصة حقل صبراتة.

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم، أن عملية الإنقاذ جرت يوم السبت الماضي بالتعاون بين زورق (تليل) التابع لحرس السواحل الليبي بالقطاع الغربي في نقطة مصفاة الزاوية والقاطرة (تايجر) التابعة لمنصة حقل صبراتة.

وأشار قاسم لليبيا الخبر، إلى أن هؤلاء المهاجرين كانوا من بينهم 92 رجلا و17 امرأة، إضافة إلى أربعة أطفال، مؤكدا وجود رجلا وامرأتين اثنين من الجنسية الليبية، وأن معظمهم من الجنسية السودانية وعدد آخر من نيجيريا.

وذكر قاسم، أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة حرس السواحل بميناء مصفاة الزاوية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، سلموا إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حسب قوله.

وفي السياق عينه أنقذت دورية زورق قمينس تابعة لحرس السواحل الليبي بالقطاع الأوسط، 27 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 68 ميلا شمال شرق الخمس.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية بالقوات البحرية الليبية أمس الأحد، أن هؤلاء المهاجرين كانوا يتكونوا من 24 رجلاً وثلاث نساء، وكانوا من جنسيات نيجيرية وسودانية وإرتيرية ومصرية وسنغالية وصومالية.

وأكد المكتب، أن المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة إنزال الخمس التابعة لحرس السواحل، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، سلموا إلى مركز إيواء سوق الخميس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار مكتب الإعلام والثقافة، إلى أن أثناء عملية الإنقاذ تدخلت جرافة إسبانية وكاد هذا التصرف غير المسؤول أن يتسبب في غرق هؤلاء المهاجرين لولا حسن تصرف أفراد الدورية الليبية.

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