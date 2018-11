المتوسط:

وقع وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، اليوم الإثنين، على أربعة عقود بقيمية إجمالية بلغت 4,075,000 مليون دينار.

واستهدف القرار القيام بأعمال صيانة شاملة لثلاث مدارس بمدينة تاورغاء ولصيانة مقر مراقبة التعليم بالمدينة.

