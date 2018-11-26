أول تعليق من السراج عن قضية أرباح أموال ليبيا المجمدة فى بلجيكا

ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين على أن عوائد الاموال الليبية المجمدة في بلجيكا كانت تذهب مباشرة إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج شأنها شأن كافة عوائد الدولة .

السراج أوضح بحسب الناطق الرسمي باسمه محمد السلاك بأنه لم يحدث أي تلاعب بشأن عوائد الاموال المجمدة في بلجيكا ، مبيناً بأنه أصدر تعليماته لاحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والاصول الليبية في الخارج التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ سنة 2011 الى يومنا هذا لديوان المحاسبة لمراجعتها وتدقيقها .

واضاف رئيس الرئاسي بانه اتفق مع مؤسسة الاستثمار للتعاقد مع شركات دولية متخصصة للمراجعة والتدقيق تحت اشراف الامم المتحدة ، مؤكداً بأن المؤسسة قد بدأت في إجراءات التعاقد بالفعل .

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