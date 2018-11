في محاولة لتحسين سمته.. «باشاغا» يؤكد ضرورة ضبط الأمن في طرابلس

المتوسط:

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، على ضرورة ضبط الأوضاع في طرابلس. جاء ذلك خلال اجتماع أمني رفيع المستوي لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس استعراض الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

وحضر الإجتماع مدير أمن طرابلس, ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي, ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات, ومدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعرض في حكومة الوفاق، بعجزها عن ضبط الأمن في العاصمة طرابلس، ومواجهة العناصر الإرهابية والميليشيات المسلحة.

