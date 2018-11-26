رئيس البرلمان يوقع على إعتماد قانون الشرطة الجديد المقدم من داخلية المؤقتة

ليبيا – أعلن وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقع على قانون الشرطة الجديد خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس اليوم الإثنين في مدينة طبرق.

بوشناف قال بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إن توقيع القانون جاء عقب الاجتماع مع رئيس مجلس النواب في القية يوم السبت الماضي ، موضحاً بأن أعضاء البرلمان أقروا القانون واعتمدوا التعديلات التي عملت عليها اللجان المتعدد بوزارة الداخلية مع اللجنة التشريعية واللجان المختصة بمجلس النواب.

ووجه بوشناف الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس على اعتمادهم وإصدارهم لقانون الشرطة الجديد الذي أكد أنه سيكون النقطة الفارقة في تحصين عمل المؤسسة الأمنية بما يكفل حقوق رجل الأمن ويضمن كرامة وأمن المواطن ويلبي طموحات رجال الأمن والشرطة.

بوشناف أعرب عن أمله في أن يكون إقرار القانون الذي سيكون نافذاً اعتباراً من تاريخ اليوم حافزاً لرجل الأمن لأداء مهامه وواجباته المنوطة به على الوجه الأمثل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية