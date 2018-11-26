الزغيد: النواب حصن المادة السادسة من قانون الانتخاب الدستور

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، الاثنين، إن جلسة اليوم خلصت إلى التعديل العاشر للإعلان الدستوري، وتحصين المادة السادسة من قانون الانتخابات على الدستور.

وأكد الزغيد في تصريح للرائد، أن المادة السادسة تعني تقسيم الدوائر الانتخابية على مشروع الدستور إلى ثلاث مناطق، وهي المنطقة الجنوبية والشرقية والغربية على أن تكون نسبة الاقتراع 50% +1 من المقترعين.

وأضاف الزغيد أن النواب قاموا بتضمين ما توصلت إليه لجنتا الحوار بمجلسي النواب والدولة حول تعديل المجلس رئاسي من جديد الذي سيتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة مستقل.

يُذكر أن جلسة تعديل الإعلان الدستوري وتحصين المادة السادسة حضرها 105 أعضاء، بالإضافة لرئيس مجلس النواب ونائبيه.

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