العرادي : التعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب ” باطل “

ليبيا – وصف عضو جماعة الإخوان المسلمين ، العضو المؤسس سابقاً فى حزب العدالة والبناء عبدالرزاق التعديل العاشر للإعلان الدستوري الذي أجراه اليوم مجلس النواب بأنه ” باطل ” .

ومن خلال صفحته الرسمية على فيسبوك ورداً على سؤال من أحد متابعيه عن كيفية هذا البطلان ومن أي ناحية ينظر له وعن ما إذا كان قابلاً للطعن ، أجاب العرادي بأنه قابل للطعن بكل تأكيد .

وعن الأسباب عزا العرادي هذا البطلان إلى وجهين ، الأول هو ” أن الاتفاق السياسي أضحى جزء من الاعلان الدستوري وبالتالي قيّد أي تعديل له بالمادة 12 من الاحكام الاضافية أي يتوافق المجلسين على التعديل ويصدره النواب كما هو ” .

أما الوجه الثاني بحسب العرادي فهو : ” أن المجلس ولد بالاتفاق فعليه التقيد بما ورد فيه ومنه المادة 12 وإن قال أنه لم يضمنه بعد فلا وجود له وفق حكم المحكمة العليا ليقوم بتعديل أصلاً ” . فى إشارة منه لحكم المحكمة بشأن البرلمان الذي قدمه سنة 2014 كل من خالد المشري وعبدالرؤوف المناعي .

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد أكد اليوم الاثنين إقرار المجلس في جلسته اليوم تعديلاً دستورياً عاشراً ، مبيناً بأن التعديل يتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور بحيث تقسم ليبيا إلى 3 دوائر إنتخابية .

بليحق أوضح فى حديث لصحيفة المرصد بأن تحصين المادة السادسة يتضمن ضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة خمسين زائد واحد في كل إقليم بالاضافة غلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد.

وعدل أعضاء مجلس النواب بحسب بليحق في تعديلهم الدستوري الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات ليصبح المجلس الرئاسي بدل 9 أعضاء مكوناً من رئيس ونائبين يجري إختيارهم بين مجلسي النواب والدولة ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي يختاره الأخير .

يشار إلى أن مجلس النواب قد إستأنف جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني أحميد حومة وافتتحت الجلسة بالترحم على شهداء الهجوم الإرهابي على مركز شرطة تازربو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية