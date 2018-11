رئيس لجنة عودة النازحين يبحث الدعم المالي والإنساني للأسر المهجرة

المتوسط:

قام الدكتور محمد الفاضل جبران رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين والمهجرين بالمجلس الرئاسي، بحضور اجتماع، اليوم الإثنين، بمقر السفارة الليبية بتونس مع وزير الدولة لشؤون النازحين يوسف جلالة والقائم بالأعمال محمد المعلول، والملحق الأمني بالسفارة العميد إبراهيم البوعيسي والملحق الفني الاجتماعي بالقنصلية الليبية تونس و القنصلية الليبية بصفاقس.

وخلص الاجتماع إلى تحقيق الدعم المالي وإعطاء الأذن لمنح الأسر المهجرة المساعدة الإنسانية والمالية حسب القوائم المسجلة والموثقة وآليات العمل على العودة الآمنة كمسار تنتهجه حكومة الوفاق الوطنى.

