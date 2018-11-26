السلاك : يحق للمؤسسة الليبية للاستثمار الاستفادة من أصول الأموال في بلجيكا

قال الناطق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك أن رئيس المجلس فايز السراج أصدر تعليماته بتشكيل فريق عمل مشترك من أجل معالجة شاملة لأزمة الجنوب كما كلف لجنة خاصة لتعيين رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين بديوان رئاسة الوزراء ، تعقيبا على ما أثير حول أصول الأموال الليبية في بلجيكا ، وقال إنه منذ 2011 قد أصدرت لجنة العقوبات قرارا بتجميد الأصول الليبية في الخارج، والتي من بينها أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار، مبينا أن هذه الأرصدة، تنتج فوائد، بالإضافة إلى استثمارات تخص المؤسسة تجني أرباحا، قد فسرت بعض الدول، وهي بلجيكا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي قرار لجنة العقوبات بتجميد الأرصدة، بأنه لا يشمل الفوائد أو الأرباح الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وبالتالي يحق للمؤسسة الاستفادة من الفوائد والأرباح الناجمة عن استثمار الاصول، وعليه سمحت بأن تحول إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج.

وأشار إلى أن هذه الفوائد أو الأرباح قد كانت ومازالت تذهب مباشرة إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج شأنها شأن سائر عوائد الدولة، مؤكدا أنه إلى الآن لم يثبت حدوث أي تلاعب بالخصوص.

وتابع أنه في هذا الصدد ومن باب التأكيد الحرص على المال العام، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، تعليماته بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية في الخارج التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ 2011 إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها وتدقيقها، وقد تم إحالتها للديوان، بالإضافة إلى الاتفاق مع المؤسسة الليبية للاستثمار للتعاقد مع شركات دولية متخصصة للمراجعة والتدقيق تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدا بدء المؤسسة في إجراءات التعاقد.

وأضاف السلاك أن السراج أصدر تعليماته بإخلاء المعسكرين في خلال 72 ساعة وتسليمهما لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في إطار استكمال الترتيبات الأمنية، والزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي، إلى معسكري السابع من أبريل سابقاً والنقلية يوم أمس الأحد.

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