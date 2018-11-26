السراج: إخلاء المعسكرات والأسلحة الثقيلة من طرابلس

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، إن أوامر فائز السراج بإخلاء معسكري السابع من أبريل سابقا والنقلية، تأتي في إطار الترتيبات الأمنية التي تم البدء بتطبيقها في طرابلس.

وأضاف السلاك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، أن السراج أكد أن هذه التعليمات تسري على جميع المعسكرات في العاصمة، مع إخراج الأسلحة الثقيلة خارج حدود طرابلس.

وعن ما يتم تداوله بشأن التصرف ببعض الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا، نقل السلاك عن السراج قوله إن فوائد الأموال المجمدة حوّلت من بلجيكا وألمانيا وإيطاليا إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج، بناء على فهم هذه الدول بأن التجميد لا يشمل فوائد وأرباح الأموال.

وأكد أن هذه الفوائد أو الأرباح ذهب إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج وأنه لم يثبت حتى الآن حدوث أي تلاعب بهذه الأموال.

وأشار إلى أن السراج وجّه بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية في الخارج التابعة لمؤسسة الاستثمار إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها وتدقيقها، على أن يتم التعاقد مع شركات دولية متخصصة للمراجعة والتدقيق تحت إشراف الأمم المتحدة.

وبشأن الأوضاع بالمنطقة الجنوبية، أشار السلاك إلى تشكيل فريق عمل مشترك بناء على تعليمات السراج، على أن يقوم الفريق بمعالجة شاملة لأزمة الجنوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية