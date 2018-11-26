معالي وزير الداخلية : فخامة رئيس مجلس النواب يوقع اليوم على إصدار قانون الشرطة الجديد وبات العمل به نافذا

بنغازي 26 نوفمبر 2018 (وال) – أعلن معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقع اليوم الإثنين قانون الشرطة الجديد، خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس اليوم في طبرق.

وقال معالي الوزير المستشار إبراهيم بوشناف إن توقيع القانون جاء عقب الاجتماع مع فخامة المستشار عقيلة صالح في القبة السبت الماضي.

وأوضح معاليه أن السادة أعضاء مجلس النواب أقروا القانون الذي تم التصويت عليه سابقا.

ووجه معالي المستشار إبراهيم بوشناف الشكر والتقدير لفخامة رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء المجلس على اعتمادهم وإصدارهم لقانون #الشرطة الجديد الذي اكد أنه سيكون النقطة الفارقة في تحصين عمل المؤسسة الأمنية بما يكفل حقوق رجل الأمن ويضمن كرامة وأمن المواطن، ويلبي طموحات رجال الأمن والشرطة.

وأعرب معالي الوزير عن أمله في أن يكون إقرار القانون الذي سيكون نافذا اعتبارا من تاريخ اليوم، حافزا لرجل الأمن لأداء مهامه وواجباته المنوطة به على الوجه الأمثل. (وال – بنغازي) ع ع

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