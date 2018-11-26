مستشفى القطرون: ليس بإمكاننا استقبال أكثر من 10 حالات دفعة واحدة لنقص الامكانيات

ليبيا – أرجع مدير مستشفى القطرون رجب كلي عدم تمكنهم من اسعاف معضم المصابين في حادثة التسمم الغذائي الذي شهدته مدينة القطرون اليومين الماضيين ، بسبب تناول دجاج فاسد في إحد المناسبات لإرتفاع عدد الاصابات وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لدى المستشفى للقيام بذلك.

الكلي في تصريح عبر الهاتف لقناة النبأ تابعته المرصد أكد بأن هناك حالة وفاة لطفلة بسبب التسمم وأكثر من 120 اصابة أضطر أغلبهم لذهاب لمناطق بعيدة تبعد حوالي 250 كيلومتر عن المدينة لان القطرون تقع في أقصى الجنوب الغربي لليبيا على الحدود مع النيجر والجزائر .

وحمّل الكلي مكتب الرقابة على الأغذية المسؤلية وأعتبره مكتب غير مفعل ولا يعمل في الجنوب بالكامل ، مستشهدا بحالات تسمم أخرى حدثت في غات وفي اجدابيا الأيام الماضية.

وقال بأن مستشفى القطرون يعاني من قلة الإمكانيات وبأنه مستشفى ترفع حديثا ليصبح مستشفى قروي لكن دون إحداث أي تغيير أو تحوير يمكنه من إستقبال أكثر من عشرة حالات دفعة واحدة ،أنه عبارة عن مركز صحي غير مجهز ولا يمتلك الإمكانيات الكافية ، مضيفاً بأن حادثة مشابهة اضطرتهم لاستقبال جرحى ومصابين من منطقة الجرية على بعد 70 كيلومتر لإسعافهم منذ شهرين جراء هجوم عصابات إرهابية وقفوا أمامها عاجزين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية