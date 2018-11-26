دوريات مصرية وسودانية على حدود ليبيا

على مدار يومين، اجتمع وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، بنظيره السوداني عوض بن عوف، والرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم، حيث تمحور الاجتماع حول الأوضاع في البلدين إلى جانب ليبيا .

وخلص الاجتماع باتفاق الجانبان على القيام بدوريات مشتركة على الحدود المشتركة مع ليبيا وتعزيز التعاون بين البلدين في الاستخبارات، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة والهجرة غير الشرعية

وكانت منطقة الكُفرة أبرز ما تركز عليه الاجتماع، والتي تشمل منطقة المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان وتشاد والتي تعتبر معقلًا للجماعات المسلحة التابعة لدول الجوار ومنطقة للصراعات القبليّة. ولقد تمركزت جماعات مُسلحة سودانية وتشادية معارضة داخل الأراضي الليبية منذ عام 2013.

بالتوازي مع زيارة وزير الدفاع المصري، يحاول الدبلوماسيون السودانيون بذل جهود مُضنية لإقناع أطراف دولية وإقليمية بالمساهمة في الاجتماع المُقرر في نهاية الشهر الجاري بحضور ممثلين عن جيران ليبيا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وفد فرنسي سيشارك بصفة مراقب.

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