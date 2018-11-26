السلاك: فوائد الأموال الليبية تذهب لمؤسسة الاستثمار، و”المحاسبة” يراجع حساباتها

أوضح الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، الاثنين، أن أرباح وفوائد الأموال الليبية المجمدة تذهب مباشرة إلى حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج.

وقال السلاك، في مؤتمر صحفي، إن السراج أصدر تعليماته بإحالة الملفات المتعلقة بالحسابات والأصول الليبية المجمدة التابعة لمؤسسة الاستثمار منذ 2011، إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها وتدقيقها، والتعاقد مع شركات دولية متخصصة بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، أكد السلاك أن تعليمات السراج المتعلقة بإخلاء المعسكرات تسري على كل المعسكرات الواقعة في نطاق العاصمة مع إخراج الأسلحة الثقيلة خارج محيط طرابلس؛ استكمالًا لخطة الترتيبات الأمنية.

وأشار السلاك إلى أن فائز السراج أصدر أوامره بتكوين فريق يعمل على معالجة شاملة لمشكلة الجنوب، وتكليف لجنة خاصة بتعيين رئيس ديوان مجلس وزراء بالجنوب.

يشار إلى أن وسائل إعلام بلجيكية كشفت النقاب عن اختفاء ما يزيد عن 10 مليارات يورو من حسابات مصرفية مجمدة في بلجيكا بموجب قرار من الأمم المتحدة منذ 2011.

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