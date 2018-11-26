داخلية المؤقتة: “قانون الشرطة الجديد” أصبح نافذا اعتبارا من اليوم

بنغازي-العنوان

أعلن وزير داخلية الحكومةلمؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقع اليوم الإثنين قانون الشرطة الجديد، خلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس اليوم في طبرق.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية قال المستشار بوشناف “إن توقيع القانون جاء عقب الاجتماع مع المستشار عقيلة صالح في القبة السبت الماضي.”

مؤكدا أن أعضاء مجلس النواب أقروا القانون الذي تم التصويت عليه سابقا.

ووجه بوشناف الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس على اعتمادهم وإصدارهم لقانون الشرطة الجديد الذي أكد أنه سيكون النقطة الفارقة في تحصين عمل المؤسسة الأمنية بما يكفل حقوق رجل الأمن ويضمن كرامة وأمن المواطن، ويلبي طموحات رجال الأمن والشرطة.

وأعرب بوشناف عن أمله في أن يكون إقرار القانون الذي سيكون نافذا اعتبارا من تاريخ اليوم، حافزا لرجل الأمن لأداء مهامه وواجباته المنوطة به على الوجه الأمثل.

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