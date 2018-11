رئيس «العامة للثقافة» يشارك في مؤتمر وزراء الثقافة بالدول الإسلامية في البحرين

المتوسط:

وصل إلى المنامة اليوم الإثنين، رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، في زيارة لمملكة البحرين لحضور اختتام فعاليات المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2018 للمنطقة العربية، والمشاركة في أعمال المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة بالدول الإسلاميةـ، الذي تعقده المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار.

ويعقد المؤتمر، تحت شعار “جميعا من أجل حماية التراث الإنساني ومواجهة التطرف”، برعاية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بحضور سبعة وخمسون وزيرا للثقافة من الدول الإسلامية، وعدد من الخبراء، وممثلي المنظمات العربية والإسلامية والدولية المهتمة بالعمل الثقافي واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة عدداً من الوثائق والمشاريع الثقافية المهمة تمهيداً لاعتمادها ومنها: “مشروع برنامج عمل بشأن تعزيز الدعم الإسلامي والدولي للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي في القدس الشريف، “مشروع مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب”، كما سيصدر عن المؤتمر إعلان البحرين “حول حماية التراث الإنساني ومواجهة التطرف “.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الهيئة، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التراث عبد المطلب أبو سالم، ومدير مكتب التعاون الدولي بالهيئة السيد عمر الطيرة، والإعلامي محمد شلش.

