مشايخ وأعيان النوايل يزورون مدينة صبراتة

قام صباح اليوم الإثنين، مشايخ وأعيان قبائل النوايل بزيارة إلى مدينة صبراتة، حيث استقبلهم مدير مديرية أمن صبراتة، رئيس الغرفة الامنية صبراتة، ورئيس المباحث العامة صبراتة، ورئيس الحرس البلدي صبراتة، ورئيس قسم شرطة النجدة صبراتة، ورئيس قسم البحث الجنائي صبراتة، ورئيس الشرطة العسكرية صبراتة.

وجاءت هذه الزيارة لدعم المؤسسات الأمنية وحرصهم على الترابط الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد بعيدًا علي أي تجاذبات أو مسميات سياسة.

