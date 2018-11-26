أكثر الشعوب تبرعاً للمال.. تعرّف على ترتيب ليبيا

كشفت دراسة دولية عن ترتيب شعوب دول العالم من حيث التبرع بالأموال للآخرين، والتي حلّت فيها ميانمار في المرتبة الأولى عالمياً ثم جاءت إندونيسيا في المرتبة الثانية.

ووضعت الدراسة ليبيا في المركز 63 عالمياً مع تحقيقها درجة 28% أي أن 28 شخصاً من أصل 100 في ليبيا قد تبرعوا بأموالهم لصالح أعمال مختلفة.

وترصد الدراسة الصادرة عن مؤسسة CAF في بريطانيا عدة مؤشرات لعمل الخير مثل التطوع والتبرعات ومساعدة الآخرين.

وأوضحت أنه لا تزال نسبة الأشخاص الذين تبرعوا بأموال في جميع أنحاء العالم عام 2017 عند أدنى مستوى لها منذ عام 2013.

وقد ازداد التبرع بالمال من بين الدول المتقدمة (من 40% إلى 42%) ، لكنها تراجعت بين الدول النامية (من 25% إلى 24%).

وذكر التقرير أن ميانمار لديها أعلى درجة مالية للتبرع للسنة السادسة على التوالي ، بعد أن حققت تقدما كبيرا في السنوات السابقة على الرغم من أن النتيجة قد تراجعت من 91% إلى 88%، إلا أنها لا تزال متقدمة على المرتبة الثانية في إندونيسيا بنسبة 78%.

وصنف التقرير اليمن في آخر ترتيب البلاد التي شملتها الدراسة للتبرع بالمال.

وعلى المستوى العالمي، يجد مؤشر العطاء العالمي CAF اختلافًا بسيطًا بين نسبة الرجال والنساء الذين تبرعوا بالمال ، وفي الحقيقة أن الفجوة قد أغلقت قليلاً منذ العام الماضي ، حيث كان الرجال أعلى بـ 0.2 نقطة مئوية فقط من النساء.

وكانت دراسة لنفس المؤسسة وضعت ليبيا في صدارة ترتيب البلاد التي قدمت مساعدة للغرباء.

وأظهرت القائمة أن ليبيا الأول عالمياً من حيث تقديم المساعدة إلى الغرباء من بين 146 دولة شملتها الدراسة، بينما كانت في “مؤشر عطاء العالم في 2017” بالمركز الثالث عالمياً وعام 2016 بالمركز الثاني، لكنها هذا العام تقدمت بنسبة 6% لتخطف الصدارة من من سيراليون.

واستند المؤشر في تقريره على نتائج استطلاع رأي لمختلف جنسيات العالم حول انطباعهم نحو دولة معينة، وتم استقصاء رأي ألف مواطن على الأقل من كل بلد.

وأظهر التقرير أن 83% من الليبيين سبق لهم وأن قدموا المساعدة للغرباء، وهذا يعني أن 8.3 من بين كل 10 ليبيين ساعدوا شخصا لا يعرفونه.

بينما جاءت العراق في المركز الثانية بنسبة 81%، والكويت في المركز الثالث بنسبة 80%، وليبيريا رابعاً، وسيراليون خامساً، بينما البحرين في المركز السادس، والمملكة العربية السعودية في المركز الثامن، والولايات المتحدة في المركز العاشر.

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