الدرسي: إستمرار حظر توريد الاسلحة للجيش سيزيد من العمليات الإرهابية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أمس الأحد إن ما حدث في تازربو مؤخراً يشير إلى أن الإرهاب يمتلك بؤراً كثيرة ومتفرقة تهدف إلى زرع الألم وبث رسالة تفيد بأنهم موجودين وليس الاحتلال والسيطرة كما يعتقد الكثير.

الدرسي أشار في تصريح لـ”قناة ليبيا روحها الوطن” إلى أن البلاد تمتلك حدوداً واسعة يصعب السيطرة عليها فضلاً عن عدم الاستقرار الأمني التي تلازم الدول المجاورة الأمر يساهم في وصول العابثين إلى الداخل الليبي.

وتابع الدرسي أن الطريقة التي كان معتمدة سابقاً هي الأنجع لحل مشكلة الحدود المزعجة من خلال الأموال واستخدام دول الجوار كرقيب على الحدود سواء بالترهيب أو الترغيب.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن منع استيراد السلاح والعتاد وخاصة اللوجستي والتقني والتكنولوجي عن الجيش ينذر بمزيد من هذه الهجمات التي لا يستطيع أفراد القوات المسلحة صدها لعدم معرفة قواعد ومواعيد انطلاقها وبذلك يتضح أهمية رفع حظر التسليح عن الجيش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية