انطلاق فعّاليات مهرجان المختار الثقافي الأول ببلدية سلوق

سلوق 26 نوفمبر 2018 (وال)- انطلقت ببلدية سلوق جنوب بنغازي اليوم الاثنين، فعّاليات مهرجان المختار الثقافي الفني الأول بحضور رئيس الهيأة العامة للثقافة والمجتمع المدني في الحكومة المؤقتة جمعة الفاخري، وعديد من الشخصيات الثقافية والفنية .

وقال مدير مكتب مفوضية المجتمع المدني ببلدية سلوق محمد الشوشان – لوكالة الأنباء الليبية – إن “هذا المهرجان يقام خلال الذكرى السنوية الـ 87 لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار؛ تحث مسمى “مهرجان المختار الثقافي الأول” .

وأضاف الشوشان أن هذا المهرجان يقام برعاية الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني المؤقتة، وبتنفيذ مكتب الإعلام والثقافة ببلدية سلوق، بالتعاون مع مكتب مفوضية المجتمع المدني سلوق .

وأوضح الشوشان أن فعّاليات المهرجان تقام على مدى يومين متتاليين، حيث يشمل اليوم الأول حفل الافتتاح بإقامة مهرجان للخيل في ساحة ضريح الشيخ الشهداء عمر المختار، وفي فترة مسائية تقام أمسية للشعر الشعبي .

وتابع الشوشان : “اليوم الثاني للمهرجان سيكون بمدرج عمر المختار بكلية الزراعة سلوق، بإقامة أصبوحة شعرية، وفي الفترة المسائية ستقام أمسية للقصة القصيرة، إلى جانب إقامة عدة معارض مصاحبة بينها معرض للفن التشكيلي، ومعرض للمقتنيات الشعبية الأثرية، ومعرض للكتاب” .

وأكد الشوشان أن الهدف من هذا المهرجان؛ إثراء الحركة الثقافية والإعلامية في ربوع ليبيا، وبشكل خاص في بلدية سلوق، كما يعتبر هذا المهرجان ملتقى يجتمع من خلاله النُخب الثقافية والفنية . (وال- سلوق) م ك / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال