باشا آغا يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الأنمائي في طرابلس

ليبيا – التقى عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي علي باشا آغا صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان حاجيف ومدير المشروع المشترك للشرطة والأمن محمد القصاري.

حاجيف استعرض خلال المقابلة بحسب مكت اعلام داخلية الوفاق دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم لوزارة الداخلية من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من حيث تقديم المشورة والدعم المادي والمعنوي لكافة أعضاء الأمن والشرطة وتهيئة الجو المناسب لهم لتأدية عملهم الشرطي والأمني على أكمل وجه.

كما ناقش اللقاء جملة من المواضيع المشتركة بين الجانبين.

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