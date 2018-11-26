بعد الهجوم الارهابي.. بلدية تازربو تطالب البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق مع الحكومة المؤقتة

ليبيا – طالبت بلدية تازربو أعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بشأن عدم اتخاذ اجراءات جدية حيال العمليات المسلحة التي تحدث.

بلدية تازربو أشارت بحسب بيان لها تلقت المرصد نسخة منه إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية والتشريعية في وقت سابق خلال الاعتداء على موقع النهر الصناعي إلى اتخاذ موقف جدي حيال ذلك مع تحذيرات من تكرار الأحداث في الموقع ذاته أو غيره إلا أن ذلك قوبل بتنديد واستكار فقط.

ونوّهت البلدية أن وسائل الإعلام كافة تداولت أحداث تازربو التي استهدف مركز شرطة المنطقة دون وجود تحركات جادة حيال ذلك.

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