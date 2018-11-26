فى أول حديث لوسيلة ليبية .. المرصد تحاور “جافا ” الذي قدمته الوفاق على أنه مبعوث مالطا الخاص

ليبيا – تلقت صحيفة المرصد الليبية اليوم الإثنين رسالة إلكترونية من المواطن المالطي ” نيفيل جافا ” الذي أثار الجدل الأسبوع الماضي بعد أن عرّفته حكومة الوفاق على أنه المبعوث الشخصي لرئيس وزراء مالطا يطالب فيها بحق رد وإيضاح حول ما نُشر عنه .

وكانت الحكومة عبر إدارة التواصل برئاسة الوزراء وإعلام وزارتي الداخلية والصحة قد عرّفت جافا يوم الثلاثاء الماضي بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس وزراء مالطا ” جوزيف موسكات ” وذلك عقب لقائه بأحمد معيتيق ووزير الصحة عمر بشير ووزير الداخلية فتحي باشاآغا قبل أن تعود وتحذف الخبر لاحقاً من صفحاتها دون أي إيضاحات .

ويوم الجمعة أصدرت وزارة الخارجية بياناً على تمام الحادية عشر صباحاً نفت فيه أي صلة لها بالموضوع ووصفت ” جافا ” بأنه منتحل صفة وبأن ماحدث من قبله ومن قبل مستقبليه من المسؤولين بالحكومة والرئاسي يعد إنتهاكاً للسيادة الليبية داعياً إلى الإلتزام بقواعد البروتوكل فى مثل هذه الحالات .

لكن الخارجية عادت وأصدرت بياناً آخراً على تمام الساعة الثالثة والربع بعد منتصف نهار ذات اليوم أقرّت فيه بأنها هي التي منحت تأشيرة دخول للمعني ، عقب تسرب نسخة منها على مواقع التواصل الإجتماعي ، وعللت ذلك لكونه كان فى مهمة عمل رسمية لزيارة سفارة بلاده المغلقة بطرابلس وبأنه لم يأتي كمبعوث شخصي لرئاسة الحكومة المالطية كما أعلنت المكاتب الإعلامية لحكومة الوفاق .

صحيفة المرصد أكدت لـ “جافا ” الذي هاجمها عبر حسابه على موقع تويتر وإتهمها بنشر أخبار مزيفة عنه ، بأن حق الرد مكفول له على كل ما ذكر عبر صفحاتها فيما يتعلق به ووجهت له عدة تساؤلات وعد بتقديم إجابات لها ، ولكن عند إرساله الأجوبة تجنب الإجابة على بعض منها.

بداية كانت المحادثة التالية :

جافا – السادة فى صحيفة المرصد أنا أعلم أنكم لا تريدون نشر ردّي ، هل يمكن نشره؟

المرصد – نعم طبعاً يمكن نشره ، هذا حقك ، ولكن هل يمكننا فى الأثناء توجيه بعض الأسئلة المكتوبة لك ؟ هي فى الحقيقة تساؤلات الليبيين عنك .

جافا – نعم يمكن إرسال الأسئلة وسأجيب عليها .

المرصد – هذه 12 سؤالاً ننتظر الإجابة عليها .

جافا بعد تلقيه الأسئلة – مفهوم ، سوف أعود لكم .

الأسئلة المرسلة والإجابات المتلقاة لاحقاً من جافا :

س – ماسبب الزيارة إلى ليبيا سيد جافا ، لماذا كنت هناك ؟

ج – كما أكدت بالفعل ، كانت زيارتي إلى ليبيا قبل بضعة أيام مجرد زيارة شخصية وخلالها التقيت بمسؤولي الحكومة الليبية ، ولكن جميع الاجتماعات كانت غير رسمية حيث لم يتم تبادل أي مذكرات شفوية لأسباب واضحة وهي أنني كنت في زيارة على المستوى الشخصي.

س – هل تم إستقبالك رسمياً من وزارة الخارجية الليبية فور وصولك وهل خصصت الوزارة لك مثلاً سيارة مراسم لتنقلاتك فى طرابلس ؟

ج – أستطيع أن أؤكد أيضا أنه في أي وقت من الأوقات لم تستقبلني وزارة الخارجية الليبية ولم تخصص لي سيارة تابعة لإدارة المراسم التابعة لها .

س – برأيك ، لماذا قدمك لنا مسؤولي حكومة الوفاق على أنك المبعوث الشخصي لرئيس وزراء مالطا عند تغطيتهم لزيارتك لهم؟

ج – خلال الإجتماعات ، لم أقدم نفسي كمبعوث خاص لرئيس الوزراء ، ولكن بصفتي مدير إدارة المشاريع في وزارة الصحة التي هي منصبي الرسمي في الحكومة المالطية.

س – ماهو منصبك الرسمي فى الحكومة المالطية ؟

ج – هو هذا المنصب وقد أثبت ذلك من خلال بطاقة تعرف العمل الخاصة بي والتي تبادلتها مع المسؤولين الليبيين الذين قابلتهم ، وهذه نسخة منها .

س – كيف إستطعت مقابلة مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى بينما كنت فى طرابلس برحلة سياحية شخصية ؟

( لم يجيب عن السؤال )

س – هل لديك إتصال بأي شكل مع رئيس الحكومة المالطية ومكتبه ؟

( لم يجيب عن السؤال )

س – ماذا ناقشت فى إجتماعاتك مع المسؤولين فى طرابلس وهل توصلتم لأي إتفاقيات أو صفقات ؟

ج – ناقشنا في هذه الاجتماعات العديد من القضايا التي تهم البلدين ، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات لأسباب واضحة أنها كانت اجتماعات ودية.

س – من رتّب لك للحصول على تأشيرة دخولك إلى ليبيا ؟

( لم يجيب على السؤال )

س – الخارجية الليبية قالت أنها أصدرت لك تأشيرة لأنك فى مهمة عمل لزيارة السفارة المالطية بطرابلس ، هل أنت مخول بذلك من الخارجية المالطية ، هل كنت فى عمل رسمي تابع سفارة بلادك؟

( لم يجيب عن السؤال )

س – هل ستعود إلى ليبيا وبأي صفة ؟

( لم يجيب عن السؤال )

س – بما أنك مسؤول فى وزارة الصحة المالطية ، ماعلاقة هذا فى أن تجتمع بوزير الداخلية الليبية فتحي باشاآغا؟

( لم يجيب عن السؤال )

س – هل لديك أي أضافة سيد جافا ؟

ج – لا شكراً لكم ، سأقوم بتجهيز رداً آخراً فى وقت لاحق ، فيما يتعلق بأسئلتكم ، أعتقد أنني أجبت عليها تقريبا. سأرسل لكم غداً أيضاً وهذا رقم هاتفي *****00356790.

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حق الرد

أما في ما يتعلق بما نشرته المرصد نقلاً عن صحف مالطية كصحيفة ” تايمز أوف مالطا ” و ” إندبندنت ” وقناة ” نت تي في ” المالطية أو عن خروجه من طرابلس براً إلى تونس فكان لجافا حق الرد على كل ما جرى نقله وكتب الرسالة التالية :

” فيما يتعلق بالشائعات التي لا تنتهي حول خروجي من ليبيا ، أود أن أشير إلى أنني لم أسافر خارج ليبيا بالسيارة. سافرت إلى تونس عبر مطار معيتيقة من خلال رحلة مجدولة. ولدي إثبات هو تذكرة الطيران مع إختام الخروج من مطار معيتيقة ومطار قرطاج تونس .

( مرفقات ختمات دخول وخروج على جواز سفر دون تحديد هويته + تذكرة سفر إلكترونية )

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أرجو أن تسمحوا لي بالتوضيح أيضاً فيما يتعلق بالإشاعات التي يتم كتابتها عني على مواقع التواصل الاجتماعي. وأود أن أشير إلى أن السلطات المالطية قد حققت في مزاعم مختلفة ولم يتم العثور على أي دليل يدل على سوء تصرف من جانبي. بعد هذه الادعاءات الكاذبة نحوي ، تم استدعاء مواطن أجنبي إلى المحكمة بتهمة الاحتيال والابتزاز. أما أنا لم أستدعي أبداً للمحاكمة.

أيضا ، عندما تم استجواب المفوضية الأوروبية من قبل أحد الأعضاء قبل بضعة أشهر فقط لبدء تحقيق بشأن عدد غير معروف من التأشيرات الصادرة لأسباب الرعاية الصحية التي زُعم أنها تباع بشكل غير قانوني إلى المواطنين الليبيين من قبل مسؤولي الحكومة المالطية ، أجابت المفوضية الأوروبية أنه ليس لديها أي معلومات تؤكد هذه الادعاءات .

المرصد – خاص

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