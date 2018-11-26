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مركز خياطة يدعم طموحات المرأة في ترهونة

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ي ظل الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وإتاحة الفرصة أمامها لتكون عنصرا اقتصاديا منتجا في البلاد، وقع المجلس البلدي ترهونة اتفاقية مع منظمة جي اي زد الألمانية لافتتاح مركز للخياطة والتطريز بالمدينة.

وتضمنت الاتفاقية عدة شروط ليقوم المركز بدوره الإيجابي للصالح العام، اذ يركز على العمل والاتقان وتوظيف النساء الليبيات، وان تكون الاولوية للنساء الارامل والمطلقات والمتعطلات عن العمل.

ويأتي المركز كخطوة تحمل مؤشرات عديدة أهمها الارتقاء بالمراء الليبية والنهضة بالنساء اللواتي يواجهن ظروفا الصعبة لمساعدتهن في اجتياز العقبات والتغلب على الاوضاع المعيشية الصعبة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • خلوا النساوين يخدموا في حياشهم ويربوا صغارهم وولادهم وبناتهم ,, المراءة الليبية جنتها في بيتها مع عويلتها اديرلهم شاهي باللوز وتنور الحوش …
    وإلا حتى النساوين بتحرثوا عليهم وبتطلعوا منهم فلوس ؟!!!
    شن مازاللهم بالله ,, قعمزن في حياشكم خيررلكم نوارات الحوش شدوا صلاتكم وتسبيحكم , الله يحفظكم

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