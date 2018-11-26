مركز خياطة يدعم طموحات المرأة في ترهونة

ي ظل الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وإتاحة الفرصة أمامها لتكون عنصرا اقتصاديا منتجا في البلاد، وقع المجلس البلدي ترهونة اتفاقية مع منظمة جي اي زد الألمانية لافتتاح مركز للخياطة والتطريز بالمدينة.

وتضمنت الاتفاقية عدة شروط ليقوم المركز بدوره الإيجابي للصالح العام، اذ يركز على العمل والاتقان وتوظيف النساء الليبيات، وان تكون الاولوية للنساء الارامل والمطلقات والمتعطلات عن العمل.

ويأتي المركز كخطوة تحمل مؤشرات عديدة أهمها الارتقاء بالمراء الليبية والنهضة بالنساء اللواتي يواجهن ظروفا الصعبة لمساعدتهن في اجتياز العقبات والتغلب على الاوضاع المعيشية الصعبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية