الادارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط أكثر من 40 كيلو من مخدر الحشيش في طرابلس

ليبيا – ألقى مكتب تحريات أبو سليم التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أمس الاحد القبض على تشكيل عصابي يروج المخدرات بناءً على تحصل عليها بشكل خاص.

داخلية الوفاق أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بان التشكيل العصابي يتكون من 3 أشخاص ليبيين وبحوزتهم حوالي (44 كيلو ونصف) من مادة مخدر الحشيش يقومون بجلبها وترويجها بمدينة سبها ومدينة بني وليد ومدينة الزاوية ومدينة طرابلس

وأكد الأمن المركزي أبو سليم بأن العملية التي وصفت بالمعقدة تمت بجهد مشترك مع وحدة التحري والقبض بالإدارة ،وتم بفضلها القبض على الاشخاص الثلاثة وبحوزتهم المضبوطات ، مبيناً بأنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات لنيابة المخدرات ولا زال البحث جاري عن باقي أفراد العصابة.