بالصور | رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يزور جرحى هجوم تازربو الارهابي

ليبيا – قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازى المهندس الصقر بوجواري أمس الأحد بزيارة الجرحى والمصابين جراء الهجوم الإرهابي الجبان الذي قامت به الجماعات الارهابية بمدينة تازربو.

رئيس المجلس التسييري قام بالزيارة وفقاً للمكتب الإعلامي للبلدية للإطمئنان علي حالات الجرحى الصحية والوقوف علي الخدمات الطبية المقدمة لهم من قبل مصحة ابن سينا بمدينة بنغازي.

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وطمأن بوجواري الجراحى والمصابين بأن الحكومة المؤقتة تتابع في اوضاعهم الصحية على مدار الساعة وانها على كامل الاستعداد لمتابعة علاجهم سواء داخل أو خارج ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية