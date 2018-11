المتوسط:

استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الإثنين، إحاطة للمجتمع الدولي والسفارات في مقريها في طرابلس وتونس.

واستهدفت الإحاطة، بحث الوضع المتدهور في جنوب ليبيا، ومناقشة الديناميكيات السياسية والاجتماعية والأمنية وتردي مستوى الخدمات الأساسية والوضع الإنساني في المنطقة ودعم الأمم المتحدة.

