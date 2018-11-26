الشركة العامة للكهرباء تنفى وجود مشاكل تعيق تغذية آبار النهر الصناعي بالطاقة

ليبيا – أكد مدير إدارة التحكم الوطني بالشركة العامة للكهرباء محمود الورفلي أن الشركة مستمرة في التغذية الكهربائية لمحطات النهر بالمنطقة الجنوبية .

الورفلي أضاف بحسب المكتب الاعلامي لشركة الكهرباء بأن شبكة الكهرباء مستقرة ولا توجد أية مشاكل فنية تعيق تغذية هذه المحطات .

يشار إلى أن هذا التصريح جاء بعد انقطاع المياه عن مدينة طرابلس صباح اليوم ، وإعلان الشركة العامة للمياه بأنهم وفي” إتصال مع جهاز النهر الصناعي أكد أن سبب الانقطاع يعود الى تذبذب التيار الكهربائي مما أدى الى فصله عن بعض آبار التشغيل” .

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي بحسب مكتبها الاعلامي أن المياه ستعود خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة لمدينة طرابلس .