اخبار ليبيا الان

الشركة العامة للكهرباء تنفى وجود مشاكل تعيق تغذية آبار النهر الصناعي بالطاقة

تم النشر منذُ 26 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مدير إدارة التحكم الوطني بالشركة العامة للكهرباء محمود الورفلي أن الشركة مستمرة في التغذية الكهربائية لمحطات النهر بالمنطقة الجنوبية .

الورفلي أضاف بحسب المكتب الاعلامي لشركة الكهرباء بأن شبكة الكهرباء مستقرة ولا توجد أية مشاكل فنية تعيق تغذية هذه المحطات .

يشار إلى أن هذا التصريح جاء بعد انقطاع المياه عن مدينة طرابلس صباح اليوم ، وإعلان الشركة العامة للمياه بأنهم وفي” إتصال مع جهاز النهر الصناعي أكد أن سبب الانقطاع يعود الى تذبذب التيار الكهربائي مما أدى الى فصله عن بعض آبار التشغيل” .

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي بحسب مكتبها الاعلامي أن المياه ستعود خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة لمدينة طرابلس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك