الوزير بوشناف يوافق على إنهاء خدمة 135 ضابطا وضابط صف لانقطاعهم عن العمل

وافق وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، على الكتاب المقدم من مدير أمن بنغازي، والذي يتضمن طلب إنهاء خدمة حوالي مئة وخمسة وثلاثين عضوا من ضباط وضباط صف وأفراد متغيبين و منقطعين عن العمل بمدة تزيد عن خمسة وأربعين يوما، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة والستين من القانون رقم عشرة لسنة ثنتين وتسعين وتسعمائة وألف.

حيث أولى الوزير مديرية أمن بنغازي وفقا للقرار رقم خمسمئة وثمانية وعشرين لهذا العام، مهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام ما في عهدتهم من ملابس وسلاح وذخيرة وبطاقات تعريف وغيرها من المهمات التي تخص القطاع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا