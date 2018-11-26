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بوشناف ينهي خدمة 135 شخص من أعضاء هيئة الشرطة في بنغازي ويتوعد آخرين

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وافق وزير داخلية المؤقتة إبراهيم بوشناف اليوم الإثنين على كتاب المُقدم من مدير أمن بنغازي والقاضي بإنهاء خدمة 135 عضو من ضباط وضباط صف وأفراد متغيبين ومنقطعين عن العمل لمدة تزيد عن الـ45 يوماً.

المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أشار إلى أن هناك قوائم أخرى بصدد إعدادها لأعضاء متغيبين ومنقطعين عن العمل ، منوّهاً إلى أن تلك القوائم ستعرض على وزير الداخلية لإتخاذ نفس الإجراء.

وأعتبر المكتب الإعلامي أن إنهاء خدمة 135 عضو من هيئة الشرطة المتغيبين والمنقطعين إشعار أخير للذين لم يلتحقوا بالعمل ،مطالباً اياهم يالإسراع لتسوية أوضاعهم.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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