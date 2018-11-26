انخفاض تدفق المياه إلى طرابلس بسبب انقطاع الكهرباء عن حقلين بآبار الحساونة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، انخفاض تدفق المياه إلي مدينة طرابلس، بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن حقول أبار الحساونة الشرقي والغربي.

وأوضح الجهاز على موقعه الرسمي اليوم الإثنين، أن انقطاع التيار الكهربائي كان بسبب حدوث هزة كهربائية بالمنطقة الجنوبية مساء أمس أدت إلى انفصال التيار الكهربائي عن حقول مياه أبار الحساونة.

وأكد الجهاز، أن العمل جاري من قبل فرق التشغيل والصيانة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة منذ صباح اليوم لتشغيل محطات ضخ المياه لأبار الحقلين، وبشكل تدريجي لتعبئة المسار الأوسط، ومنها مباشرة تغذية مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها في الساعات القادمة.

وتواجه حقول آبار مياه النهر الصناعي بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة التي تمتد خطوطها إلى جنوب البلاد، مشاكل عدة من بينها تكرر عمليات الاعتداء وأعمال التخريب من قبل مجموعات مسلحة مجهولة الهوية.

وبسبب هذه الاعتداءات تعرضت نحو 77 بئرا منذ بداية عام 2017 لعملية اعتداء وتخريب، الأمر الذي أدى إلى خروج هذه الآبار عن الخدمة، وفقد نحو 300 ألف متر مكعب من المياه يومياً، ما يمثل نسبته 30% من الاحتياج اليومي من المياه للمدن والمشاريع الزراعية.

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